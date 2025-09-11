پخش زنده
اصفهان با برخورداری از ظرفیتهای برجسته علمی، صنعتی، فرهنگی و گردشگری، آماده توسعه همکاری با ذیقار عراق است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در نشست مشترک با هیئت عالیرتبه استان ذیقار عراق، گفت: اصفهان به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی، دارا بودن دو رودخانه زایندهرود و گاوخونی، و زیرساختهای علمی گسترده، یکی از استانهای پیشرو در کشور است.
مهدی جمالی نژاد، با اشاره به حضور ۹ دانشگاه خصوصی و بیش از ۱۲۰ هزار دانشجو در دانشگاههای دولتی و غیردولتی اصفهان افزود:ظرفیتهای علمی این استان، زمینهساز توسعه روابط علمی و دانشگاهی با کشورهای منطقه، بهویژه عراق است.
وی با تأکید بر ظرفیت بالای استان در حوزه آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر بیش از ۸۳۰ هزار دانشآموز در استان تحصیل میکنند و بیش از ۱۸۰۰ دبیرستان دولتی و غیردولتی فعال هستند که این رقم نشاندهنده تمرکز ویژه بر تعلیم و تربیت نسل آینده در استان است.
استاندار اصفهان همچنین با اشاره به اشتراکهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی استانهای مرکزی ایران و عراق افزود: اصفهان با بیش از ۱۱۴ شهر تاریخی و پیشینهای بیش از هزار سال، در سه دوره تاریخی پایتخت ایران بوده، و این ویژگیها زمینه را برای تعامل فرهنگی و گردشگری میان دو ملت فراهم میسازد.
معاون اول استاندار ذیقار عراق نیز در این نشست گفت: دانشگاههای دولتی و خصوصی استان ذیقار علاقهمند به برقراری روابط خواهرخواندگی با دانشگاههای برجسته اصفهان، بهویژه دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه صنعتی هستند، این همکاریها میتواند به تبادل استاد، دانشجو، برگزاری طرحهای علمی مشترک و ارتقای سطح آموزش در هر دو استان منجر شود.
رزاق کشیش الغزی با اشاره به مصوبه پارلمان عراق برای احداث نخستین شهرک صنعتی در ذیقار گفت: این شهرک با مشارکت سرمایهگذاران داخلی و خارجی راه اندازی میشود و امیدواریم با انتقال تجربه از اصفهان، که از قطبهای صنعتی ایران است، بتوانیم توسعه صنعتی را در استان خود شتاب ببخشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار امضای تفاهمنامههایی میان شهرداریهای دو استان شد و گفت: طرح شهر سبز، کاشت درخت، مدیریت پسماند، توسعه فضای سبز و بهبود زیرساختهای شهری از جمله زمینههایی هستند که میتوان در آنها با شهرداری اصفهان همکاری مشترک داشت.