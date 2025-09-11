به مناسبت فرا رسیدن هفته وحدت، جشن‌ها و آیین‌های ویژه‌ای در شهر‌های مختلف استان گلستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، این برنامه‌ها با هدف گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و نیز تقویت وحدت و همدلی میان مسلمانان شیعه و اهل سنت برپا شد.

در این جشن‌ها، برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی شامل محافل انس با قرآن، سخنرانی‌های علمی و مذهبی، سرود‌های وحدت، مولودی‌خوانی و همایش‌های مردمی تدارک دیده شد.

استان گلستان به دلیل تنوع قومی و مذهبی، همواره جلوه‌ای ویژه از همزیستی مسالمت‌آمیز و برادری میان شیعه و اهل سنت بوده و هفته وحدت در این استان با شکوه خاصی برگزار می‌شود.