مسابقات پرس سینه و ددلیفت قهرمانی باشگاههای شمالغرب کشور در مهاباد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رئیس اداره ورزش و جوانان مهاباد گفت: مسابقات پرس سینه و ددلیفت قهرمانی باشگاههای شمالغرب کشور جام ریاست جمهوری از امروز در سالن ۲ هزار نفری مهاباد آغاز شده است.
نوروز علیمردان افزود: در روز نخست این مسابقات ۱۵۰ نفر از ۵ استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه و زنجان در بخش پرس سینه و در چهار رده سنی با هم رقابت میکنند.
وی اظهارداشت: فردا هم بیش از ۱۰۰ ورزشکار در بخش ددلیفت باهم رقابت میکنند.