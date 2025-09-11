به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در این نشست فعالان اقتصادی عمده‌ترین دغدغه‌های خود را از جمله تأخیر در صدور مجوز‌های صادرات محصولات کشاورزی، دریافت مالیات بر ارزش افزوده، نبود حاکمیت واحد در مرز شلمچه و ابلاغ بخشنامه‌های جدید صادرات آبزیان مطرح کردند.

رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر با اشاره به گلایه فعالان اقتصادی درباره فعالیت یکی از شرکت‌های خصوصی وابسته به منطقه آزاد اروند، اقدام این شرکت در ممانعت از ورود تجار به مرز شلمچه و صدور کارت تردد را تخلف دانست و تأکید کرد تنها مرجع قانونی برای شناسایی و صدور کارت، اتاق بازرگانی است.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: تقویت ارتباطات با کشور‌های همسایه از مهم‌ترین موضوعات کشور است و فعالان اقتصادی نقش اصلی را در این مسیر ایفا می‌کنند.

مصطفی مطورزاده افزود: مشکلات فعالان اقتصادی در این نشست برای پیگیری و انعکاس به مسئولان مربوطه جمع‌بندی خواهد شد.

او همچنین از صادرات بیش از ۲ میلیارد دلار از گمرک خرمشهر در سال گذشته خبر داد و گفت: در تلاش هستیم گمرک شلمچه را مستقل و زیر نظر مرکز در تهران قرار دهیم.

مطورزاده همچنین از صدور مجوز بازارچه مرزی شلمچه به عنوان یکی از دستاورد‌های اخیر یاد کرد.