\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u00a0\u060c \u0646\u0638\u0631\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0647\u0641\u062f\u0647 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f5\u06f0\u06f0 \u06a9\u0644\u0627\u0633 \u062f\u0631\u0633 \u062f\u0648\u0644\u062a\u06cc \u0648 \u062e\u0635\u0648\u0635\u06cc \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\u00a0