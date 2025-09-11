رییس جمهور در گفتگوی خبری پایان سفر به استان اردبیل گفت: در صورت آموزش صحیح در مدارس فقر، جهل، فساد و مشکلات و آسیب‌های اجتماعی به طوری که الان وجود دارد نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل پزشکیان در گفتگوی خبری پایان سفر به استان اردبیل در پاسخ به سوال مجری برنامه در خصوص موضوع عدالت آموزشی و انجام امور تعلیم و تربیت با مشارکت مردم اظهار داشت: در رابطه با مشارکت مردم در ساخت و تجهیز مدارس و رفتاری که باید در آموزش شکل گیرد نهضت زیبا و قابل قدردانی شکل گرفته که قابل قدردانی است.

وی افزود: باور و اعتقاد من این است که کودکان ما معادنی هستند از ذخایری بسیار با ارزش و غنی فقط باید این معادن را کاوید و به ظهور رساند.

رییس جمهور ادامه داد: انسان‌ها توانمندی‌هایی دارند چرا که خداوند روحش را در انسان‌ها دمیده این روح اگر بروز یابد می‌تواند، خلاق، عالم، رحمان، عزیز و... توانمندی‌های فراوانی داشته باشد که شاید در تصور نگنجد. ما اگر نتوانستیم این ذخایر ارزشمند را به ظهور برسانیم مشکل از همان آغاز آموزش و مهدکودک و مدرسه است.

پزشکیان بیان کرد: اگر آموزش را در مدارس، دبیرستان و دانشگاه‌ها به درستی طراحی کنیم فقر، جهل، فساد و مشکلات و آسیب‌های اجتماعی به طوری که الان وجود دارد نخواهد بود.

وی ادامه داد: نمی‌شود از ابتدا درست آموزش نداد و وقتی ذهن و تفکر شکل گرفت به سادگی تغییر داد و در خیابان اصلاح و گفت‌و‌گو کرد خلافکار و کسی را که رفتار بزهکارانه و غلط دارد، همه اینها از مدرسه شروع می‌شود و، چون بی عدالتی هم در مدارس ما وجود دارد، حتی مدارسی هم که نسبتا شرایط بهتری دارند ۹۰ درصد فارغ التحصیلان به فکر مهاجرت به خارج ازکشور هستند.

در حالیکه باید طوری تربیت شوند وباور داشته باشند که باید برای کشور خودشان فعالیت و تلاش کنند وباعث عزت و آبرومندی وطن خویش شوند.