به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در هفته سوم لیگ برتر فوتبال، آلومینیوم سازان به مصاف مدافع عنوان قهرمانی می‌روند.

نماینده استان مرکزی در حالی به مصاف تراکتور سازان می‌رود که در دو هفته نخست لیگ برتر در برابر گل گهر سیرجان و خیبر خرم آباد شکست خورده و هنوز امتیازی کسب نکرده است.

در سمت مقابل هم تراکتورسازان شروع پرفروغی نداشته‌اند و با یک شکست و یک تساوی و کسب یک امتیاز، تنها یک پله بالاتر از آلومینیوم سازی در رده دوازدهم جدول مسابقات قرار دارند.

این دیدار از ساعت ۱۸ روز جمعه به قضاوت سیدرضا مهدوی در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می‌شود.