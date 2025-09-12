پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه پیشبینی کرد امسال بیش از ۶ هزار تن زیتون از یک هزار هکتار باغ زیتون استان برداشت شود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛مرکز کرمانشاه ،سعید کریمی افرود : بیشترین سطح زیر کشت در دالاهو و سپس در سرپل ذهاب، ثلاث باباجانی، جوانرود، قصرشیرین، گیلانغرب و پاوه قرار دارد.
به گفته وی ارقام زرد، روغنی، مانزانینا و کنسروالیا غالب هستند. حدود ۵۰ درصد محصول برای کنسرو و مابقی برای روغن در کارگاههای سنتی و یک کارخانه فرآوری میشود.
برداشت از ۱۰ شهریور آغاز شده و تا پایان پاییز ادامه دارد.
کرمانشاه از نظر سطح زیر کشت رتبه هشتم و از نظر تولید رتبه هفتم کشور را دارد.