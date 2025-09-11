پخش زنده
مسابقات آزاد کشوری چتربازی رشته فرود دقت انتخابی تیم ملی پس از ۲۵ سال وقفه برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، به همت انجمن ورزشهای هوایی کشور و با همکاری و نظارت فدراسیون انجمنهای ورزشی، مسابقات آزاد کشوری چتربازی رشته فرود دقت پس از ۲۵ سال وقفه برگزار شد.
این رقابتها با حضور ۵ تیم از استانهای مختلف کشور، از روز چهارشنبه ۱۹ شهریورماه در فرودگاه قزوین و به میزبانی هیأت انجمنهای ورزشی استان قزوین آغاز گردید.
در بخش تیمی نتایج به شرح زیر به دست آمد:
• مقام قهرمانی: تیم انجمن (الف)
• مقام دوم: تیم باشگاه براق
• مقام سوم: تیم انجمن (ب)
مراسم اختتامیه این مسابقات روز پنجشنبه ۲۰ شهریورماه با حضور شخصیتهای ورزشی و کشوری برگزار شد. در این مراسم، دکتر ناطق نوری (رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی)، بنیامین حسینی (سرپرست دبیری انجمن ورزشهای هوایی کشور) و جمعی از مسئولین کشوری و لشگری حضور داشتند. در پایان نیز از شرکتکنندگان، پیشکسوتان و عوامل اجرایی مسابقات تقدیر به عمل آمد.