مدیر عامل جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به مصدوم عشایر در منطقه عشایری خان کشته خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت:خبری مبنی بر مصدوم شدن جوان ۲۱ ساله عشایر از ناحیه پای راست دریافت منطقه عشایری خان کشته بازفت دریافت شد.
وی افزود:بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهدای بازفت به محل اعزام شد.
طاهری گفت:نیروهای امدادی پس از انجام ارزیابی اولیه، اقدامات لازم پیشبیمارستانی را برای مصدوم انجام دادند و پس از تثبیت وضعیت، وی را به مرکز درمانی منتقل کردند.