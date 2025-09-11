مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به مصدوم عشایر در منطقه عشایری خان کشته خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت:خبری مبنی بر مصدوم شدن جوان ۲۱ ساله عشایر از ناحیه پای راست دریافت منطقه عشایری خان کشته بازفت دریافت شد.

وی افزود:بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهدای بازفت به محل اعزام شد.

طاهری گفت:نیرو‌های امدادی پس از انجام ارزیابی اولیه، اقدامات لازم پیش‌بیمارستانی را برای مصدوم انجام دادند و پس از تثبیت وضعیت، وی را به مرکز درمانی منتقل کردند.