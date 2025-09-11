پخش زنده
دومین شب هشتمین جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا با حضور رضا رحمانی، استاندار آذربایجانغربی، و رئیس امور سیاست خارجی و بینالملل دفتر رئیسجمهور و مسئولین استانی و شهرستانی، در سالن بوتراب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛فضای سالن اجرای جشنواره با استقبال گسترده مردم فرهنگدوست خوی، سرشار از شور و معنویت بود و حضور مقامات عالی کشوری بر اهمیت و جایگاه ملی این رویداد فرهنگی افزود.
در دومین شب، پنج گروه موسیقی از نقاط مختلف کشور، با اجرای قطعاتی از موسیقی اصیل ایرانی و آذربایجانی، دل و جان مخاطبان را به میهمانی نواهای اصیل بردند و شور و هیجان بینظیری در سالن ایجاد کردند.
از نکات برجسته این دوره، حضور داوران بینالمللی موسیقی کشور است که آثار گروهها را بهصورت تخصصی مورد ارزیابی قرار میدهند. بنا بر اعلام دبیرخانه جشنواره، در آیین اختتامیه، گروههای برتر و آثار فاخر معرفی و تقدیر خواهند شد تا سطح کیفی موسیقی اصیل و محلی کشور ارتقا یابد.
رضا پیری، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر خوی، با اشاره به جایگاه ممتاز خوی بهعنوان خاستگاه شمس تبریزی گفت: «جشنواره شمس و مولانا فرصتی است برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری شهر در سطح ملی و بینالمللی و همراهی مردم و مسئولان، آیندهای روشن برای هنر و فرهنگ خوی رقم خواهد زد.»
این جشنواره که همهساله با حضور گروههای برتر موسیقی اصیل ایرانی و محلی در خوی برگزار میشود، به مناسبت بزرگداشت جایگاه شمس تبریزی و میراث مشترک فرهنگی و هنری ایران و منطقه، فرصتی برای همدلی و گردهمایی هنرمندان و علاقهمندان موسیقی فراهم میکند.
هشتمین جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا تا روز پایانی با حضور هنرمندان برجسته، داوران بینالمللی و استقبال گسترده مردم ادامه خواهد داشت و خوی بار دیگر میزبان یکی از مهمترین رویدادهای هنری کشور شد.