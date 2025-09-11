زمان آغاز لیگ برتر بسکتبال مردان با توجه به درخواست تمامی تیم‌های حاضر به دهم مهر موکول شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، درپی درخواست تیم‌های حاضر در بیست‌وهفتمین دوره مسابقات لیگ برتر مردان برای تکمیل مراحل ثبت نهایی قراردادها، امور آیدی کارت و همچنین ورود بازیکنان خارجی زمان آغاز رقابت‌ها به تاریخ ۱۰ مهرماه منتقل شد.



پیش از این قرار بود لیگ برتر از سوم مهرماه آغاز شود.

همچنین جلسه هماهنگی لیگ برتر بسکتبال ۲۵ شهریورماه ساعت ۹ صبح در سالن «رازی» هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.