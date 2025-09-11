۵ ورزشکار اهل شهر نصرآباد شهرستان تربت جام، موفق به کسب ۵ مدال تاریخی (یک طلا و چهار برنز) در مسابقات آسیایی شیدوکان کاراته تهران شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در مسابقات آسیایی شیدوکان کاراته تهران و در رده بزرگسالان، در وزن ۶۵- کیلوگرم امیرحسین پورتیموری با تکنیک‌ های حساب‌ شده و قدرتی مثال‌ زدنی و پس از رقابت‌ های سخت با حریفانی از کشورهای مختلف جهان، موفق به کسب مقام سومی و مدال برنز شد.

در رده آزاد جوانان، علی رسولی مهر با نمایش‌ هایی از قدرت و سرعت، مدال برنز و مقام سومی را از آن خود کرد.

همچنین در وزن ۶۰- کیلوگرم جوانان ،امیر علی فیضی، دیگر نماینده شایسته نصرآباد، با مبارزاتی فنی و سرشار از غیرت، توانست مدال برنز دیگری را به ارمغان آورد.

سعید کوکبی هم در وزن ۶۰- کیلوگرم جوانان با پیروزی‌ های مقتدرانه بر همه رقبای جهانی خود، مدال طلای این رقابت‌ ها را با شایستگی کامل به گردن آویخت و پرچم ایران را به اهتزاز درآورد.

در رده نوجوانان و در وزن ۵۵- کیلوگرم هم، امیر علی خداپرست با وجود سن و سال کم، با روحیه‌ ای جنگنده و استعداد ذاتی، توانست به مقام سومی و مدال برنز دست یابد.

اولین دوره مسابقات بین‌المللی شیدوکان کاراته ایران، طی دو روز در تاریخ‌ های سیزدهم و چهاردهم شهریورماه، به میزبانی پایتخت و در سالن پارک علم و فن‌ آوری پردیس برگزار شد.

حدود ۳۰۰ ورزشکار از کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، ترکیه و جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق در این آوردگاه ورزشی حضور یافتند و در بخش‌ های بانوان و آقایان به رقابت پرداختند.