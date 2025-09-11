تیم فوتبال بانوان پرسپولیس با هدایت مریم آزمون، سرمربی تیم، از فردا وارد لیگ برتر بانوان می‌شود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، لیست کامل بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم بانوان در لیگ پیش‌رو به شرح زیر است:

بازیکنان:

سمیرا محمدی (۱)

زینب عباسپور (۴)

هدیه هزارجریبی (۵)

سحر رمضانی (۷)

غزل صالح‌پور (۸)

مریم محمدی (۹)

فاطمه قاسمی (۱۰)

سید زهرا احمدزاده (۱۱)

نگین ایرانپور (۱۲)

محدثه امیری (۱۳)

مریم صفاراستگو (۱۴)

سهیلا شیرالی (۱۷)

ثنا صادقی (۱۸)

فاطمه رضایی (۱۹)

سمیه خرمی (۲۰)

فاطمه صفاراستگو (۲۱)

آتنا توفیق (۲۲)

فاطمه رضایی (۲۳)

الهام عبدالرحمانی (۲۴)

سمانه قمری (۲۵)

نسترن محمدخانی (۲۷)

فاطمه اردستانی (۷۷)

مهسا علی‌مددی (۸۰)

ملیکا باقری نسب (۸۸)

زینب خلیلی (۹۰)

کادر فنی:

مربم آزمون، سرمربی

شادی نصیری، سرپرست

شادی فسخودی، آنالیزور

طاهره مبری، مربی

مریم نجفی، پزشک

مریم معنوی و مارال اسماعیلی‌نیا، فیزیوتراپ

المیرا علیپور و سپیده قاسم‌نژاد لیندی، ماساژور

زینب منجیری، مدیر رسانه

غزال خدام، عکاس

سحر جعفری، تدارکات