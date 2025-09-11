پخش زنده
سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد رژیم اسرائیل هرگونه تلاشی برای پایان دادن به جنگ غزه را با شکست مواجه میکند، اما تهدید به ترور رهبران حماس، موجب پایداری بیشتر و تأکید راسختر بر مسیر مقاومت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ به نقل از فلسطین الیوم، «فوزی برهوم» سخنگوی حماس با انتشار بیانیهای اعلام کرد: اسرائیل پس از شکست در غزه، بهدنبال ساختن تصویری خیالی از پیروزی است و این رژیم هرگز موفق نخواهد شد مواضع ما را تغییر دهد.
فوزی برهوم افزود: حمله رژیم صهیونیستی، تعرضی آشکار به حاکمیت قطر و اعلام جنگ است که ثبات منطقه را تهدید میکند و امنیت منطقهای را در معرض خطر جدی قرار میدهد.
سخنگوی حماس تاکید کرد: تلاش برای ترور هیئت مذاکرهکننده جنبش در دوحه، در حالی صورت گرفت که این هیئت مشغول بررسی پیشنهادی برای آتشبس بود.
برهوم همچنین گفت: تهدیدها به ترور رهبران حماس، هرگز نخواهد توانست ایستادگی و مقاومت آن را در هم بشکند؛ بلکه تنها موجب پایداری بیشتر و تأکید راسختر بر مسیر مقاومت خواهد شد.
سخنگوی حماس ادامه داد: تلاش نافرجام رژیم صهیونیستی در ترور هیئت مذاکرهکننده در دوحه، بازتابی از تکاپوی آن رژیم برای دستیابی به تصاویری خیالی از پیروزی است.
فوزی برهوم تصریح کرد: این اقدام، نهتنها حملهای مستقیم به اعضای هیئت مذاکرهکننده محسوب میشود، بلکه تلاشی آشکار برای به شکست کشاندن روند مذاکرات و بیاعتنایی به تلاشهای بینالمللی جهت توقف درگیریها و تبادل اسرا است.
سخنگوی حماس خاطرنشان کرد: این اقدام بار دیگر ثابت کرد «بنیامین نتانیاهو» و کابینهاش بهتنهایی مسئول توقف و کارشکنی در روند مذاکرات هستند.