به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ،هیبت الله دارابی گفت: نتیجه نهایی رقابتهای قهرمانی کشور در سنی نونهالان اسلحه فلوره انفرادی زیر ۱۰ سال پسران ۱ ـ پارسا عشیری از همدان طلا ۲ ـ آرسا من سهرابی از کرمانشاه نقره ۳ ـ علی اصغر گودرزیان از اصفهان برنز ۳ ـ حامد هاتفی از یزد برنز مشترک اسلحه فلوره انفرادی زیر ۱۲ سال پسران ۱ ـ پرهام زارعی از کرمانشاه طلا ۲ ـ منصور سالدرگر از اصفهان نقره ۳ ـ مهدیار ایرانپور از همدان برنز ۳ ـ کیانوش کرمی از کرمانشاه برنز مشترک اسلحه فلوره انفرادی زیر ۱۴ سال پسران ۱ ـ سوشیانت سهرابی از کرمانشاه طلا ۲ ـ رایان میرزایی از تهران نقره ۳ ـ عرفان دشتگر از اصفهان برنز ۳ ـ کیانوش اسماعیلی از کرمانشاه برنز مشترک