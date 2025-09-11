استاندار آذربایجان‌غربی با تقدیر از عملکرد راه و شهرسازی در اجرای طرح‌های راهسازی، گفت: بخش خصوصی باید در اجرای طرح‌های راهسازی منتهی به شهر‌های محل فعالیت خود ورود کرده و از این طرح‌ها حمایت توسعه‌ای بکنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رضا رحمانی در نشست با سرمایه‌گذاران، فعالین اقتصادی و معتمدین شهرستان تکاب اظهار داشت: در شهرستان تکاب بخش معادن باید در اجرای طرح راهسازی محور میاندوآب-شاهین‌دژ - تکاب ورود کرده و از این طرح راهسازی حمایت کرده و سرمایه‌گذاری کند.

وی ادامه داد: این طرح موجب توسعه پایدار در منطقه و اجرای هر چه سریع‌تر طرح شده و زمینه پیشرفت و آبادانی بیش از پیش منطقه را فراهم می‌کند.

استاندار آذربایجان‌غربی گفت: در شمال استان نیز باید منطقه آزاد ماکو از طرح راهسازی محور ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو حمایت کند تا روند اجرای طرح با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تسریع یابد.

رحمانی افزود: ورود بخش خصوصی به اجرای طرح‌های راهسازی نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی است، بلکه می‌تواند تحولی بنیادین در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور ایجاد کند.

وی بیان کرد: شرکت‌های خصوصی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مدیریت حرفه‌ای، می‌توانند پروژه‌ها را با کیفیت بالاتر و در زمان کوتاه‌تری اجرا کنند.

استاندار آذربایجان‌غربی با تقدیر از عملکرد راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در اجرای طرح‌های راهسازی، اظهار داشت: اهتمام ویژه راه و شهرسازی در اجرای طرح‌های راهسازی در محور‌های ارتباطی آذربایجان‌غربی مشهود بوده و این امر قابل تقدیر است.