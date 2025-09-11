پخش زنده
وزارت خزانهداری آمریکا در راستای سیاست فشار حداکثری علیه گروههای مقاومت در منطقه غرب آسیا ۳۲ فرد و نهاد و همچنین چهار کشتی مرتبط با انصارالله یمن را تحریم کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی مدعی شد: «دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) در بزرگترین اقدام تحریمی وزارت خزانهداری تا به امروز که انصارالله یمن تحت حمایت ایران معروف به حوثیها را هدف قرار میدهد، ۳۲ فرد و نهاد و چهار کشتی را تحریم میکند.»
وزارت خزانه داری آمریکا ادعا کرد: «شبکههایی که امروز هدف قرار گرفتهاند، بخشی از عملیات جمعآوری کمکهای مالی غیرقانونی جهانی، قاچاق و تدارکات تسلیحاتی حوثیها هستند و شامل شرکتهای مرتبط با حوثیها، صاحبان آنها و سایر عوامل کلیدی حوثی مستقر در یمن، چین، امارات و جزایر مارشال میشوند.»
جان کی هرلی معاون وزیر خزانهداری در امور تروریسم و اطلاعات مالی بدون اشاره به ریشههای ناامنی در دریای سرخ و جنگ طلبی اسرائیل در منطقه ادعا کرد: «حوثیها همچنان نیروها و داراییهای آمریکا را در دریای سرخ تهدید میکنند، به متحدان ما در منطقه حمله میکنند و امنیت دریایی بینالمللی را با هماهنگی حکومت ایران تضعیف میکنند. ما به اعمال حداکثر فشار علیه کسانی که امنیت آمریکا و منطقه را تهدید میکنند، ادامه خواهیم داد.»
وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد: آنهایی که امروز هدف قرار گرفتهاند، تامین مالی و تسهیل دستیابی حوثیها به مواد پیشرفته نظامی، از جمله موشکهای بالستیک، موشکهای کروز و قطعات هواپیماهای بدون سرنشین، را بر عهده دارند که برای حمله به نیروهای آمریکایی و متحدان ما و همچنین کشتیرانی تجاری در دریای سرخ استفاده میشوند. این حملات منجر به مرگ تعداد زیادی از غیرنظامیان شده و مستقیما اقتصاد آمریکا و تجارت جهانی و همچنین صلح و ثبات گستردهتر خاورمیانه را تهدید میکند.
این نهاد جنگ اقتصادی آمریکا در ادامه ادعاهایش افزود: «حوثیها با واردات نفت و سایر کالاها از طریق بنادر تحت کنترل خود، نظارت بر عملیات پیچیده قاچاق و پولشویی مبالغ هنگفت به نمایندگی از رهبری ارشد حوثیها، درآمد قابل توجهی کسب میکنند. درآمد حاصل از این فعالیتهای غیرقانونی، زنجیره تامین سلاح جهانی حوثیها را که به عوامل تدارکات، شرکتهای صوری، تسهیلکنندگان حمل و نقل و تامینکنندگان مختلف متکی است، تامین میکند.»