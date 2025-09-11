خبرهای گوناگون بردسکن به رفع مشکل آبرسانی روستای کاسف، مزین کردن ماشین زوج جوان به تصاویر شهدای اقتدار و نشست تخصصی محیط زیستی ویژه روحانیون و ائمه جماعات اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، با تعویض الکتروپمپ پمپاژ شماره ۶ مجتمع اسلام‌ آباد – برجک، مشکل آبرسانی به روستای کاسف از توابع بخش مرکزی بردسکن مرتفع شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بردسکن گفت: به دنبال بروز نقص فنی در الکتروپمپ پمپاژ شماره ۶ مجتمع آبرسانی اسلام‌آباد - برجک، طی روزهای گذشته اختلالاتی در تأمین و توزیع آب شرب روستای کاسف ایجاد شد و این مشکل موجب کاهش دبی پمپاژ و افت فشار در شبکه توزیع آب شد که نارضایتی و نگرانی اهالی روستا را در پی داشت.

محمد صادقی افزود: با توجه به اهمیت تأمین پایدار آب شرب مشترکان، بلافاصله تیم‌ های عملیاتی و تعمیرات امور آب و فاضلاب به محل اعزام شدند و پس از بررسی‌ های فنی و تأیید نقص فنی در الکتروپمپ عملیات خارج‌ سازی پمپ معیوب و نصب الکتروپمپ جدید در کوتاه‌ ترین زمان ممکن انجام شد.



وی خاطرنشان کرد: هم اکنون وضعیت آبرسانی به روستای کاسف کاملاً عادی و پایدار است و هیچ گونه محدودیتی در تأمین آب شرب وجود ندارد.

مزین کردن ماشین یک زوج جوان بردسکنی به تصاویر شهدای اقتدار



در ایام سراسر نور و جشن میلاد پیامبر مهربانی ها و امام جعفر صادق (ع) یک زوج جوان بردسکنی در شب عروسی خودروی خود را به تصاویر شهدای اقتدار مزین کردند.

ناصر ساعدی، آقا داماد که خود یکی از طلاب حوزه علمیه است، گفت: امنیتی که امروز جامعه دارد، مرهون و مدیون خون مطهر شهدا است و برما است که حتی در مجالس جشن و سرور خود یاد و خاطره شهدا را زنده نگه بداریم.

وی عنوان کرد: نباید فراموش کرد شهدا با صلابت، عزت و استقلال این مرز و بوم را تضمین کردند و این تصاویر، تنها یادبود نیستند؛ شمشیرهای برکشیده‌ ای از جنس باورند که بر دل یاوه‌ سرایان تاریخ می‌ نشینند.

عروس خانم فاطمه صنعتی هم گفت: این پیوند، آغازی بر تداوم راه شهدا است و دشمنان بدانندکه ملت ما، حتی در شادترین لحظات خود، پاسدار آرمان‌ها است و هرگز از یاد نخواهد برد که چه کسانی، پرچم عزت را در اهتزاز نگه داشتند. این پیام، از قلب بردسکن، تا ابدیت طنین‌ انداز خواهد شد که اقتدار ما زنده است.

کربلایی علی ساعدی پدر داماد هم عنوان کرد: این ایده از طرف آقا داماد و عروس خانم بود و چون این زوج ولایی هستند تصمیم گرفتند به جای گل آرایی ماشین، ماشین عروس با تصاویر شهدا آذین بندی شود.

حجت الاسلام محرم مصوری امام جمعه موقت بردسکن هم گفت: در شب پرفروغ پیوند، زوجی از بردسکن، عاشقانه‌ ترین لحظه زندگی‌ شان را با قهرمانان وطن گره زدند و نمادی زیبا آفریدند از اینکه عشق، در این دیار، با نام شهدا معنایی ابدی پیدا می‌ کند.

نقش محوری روحانیون در ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بردسکن گفت: نشست تخصصی محیط زیستی ویژه روحانیون و ائمه جماعات این شهرستان با هدف ارتقای آگاهی‌ های زیست‌ محیطی و بهره‌ گیری از ظرفیت مساجد برای ترویج سبک زندگی اسلامی و سبز از برگزار شد.

علی اصغر حمزه‌ پور افزود: هدف از نشست تخصصی و کارگاه آموزشی محیط زیست ویژه روحانیون و ائمه جماعات شهرستان بردسکن، توجه به نقش اثرگذار ائمه جماعات در فرهنگ‌ سازی و هدایت فکری جامعه است تا این قشر فرهیخته با مفاهیم و چالش‌ های محیط زیستی آشنا شود و آموزه‌ های دینی مرتبط با حفاظت از محیط زیست را در میان نمازگزاران و عموم مردم تبیین کنند.

وی ادامه داد: همچنین آشنایی با مفاهیم پایه محیط زیست، شناخت آسیب‌ های زیست‌ محیطی با رویکرد دینی و آموزش شیوه‌ های کاربردی برای ترویج رفتارهای سبز در سطح مسجد و محله از دیگر اهداف جزئی این برنامه به شمار می‌ رود.

حمزه‌ پور گفت: شرکت‌کنندگان پس از نشست، از موزه حیات وحش و سیمای طبیعی بردسکن بازدید کردند و آموزش‌ هایی درباره تنوع زیستی این شهرستان ارایه شد.