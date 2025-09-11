به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت:بر اساس گزارش‌های دریافتی از شعب جمعیت هلال‌احمر، بارندگی و تگرگ در شهرستان‌های پلدشت، ماکو و شوط و همچنین وزش باد شدید در شهرستان سلماس گزارش شده است.

وی افزود:جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی اعلام کرد نیرو‌های امدادی در شعب یادشده در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت:همچنین از شهروندان تقاضا می‌شود ضمن رعایت نکات ایمنی، از کوهنوردی و صعود به ارتفاعات در شرایط ناپایدار جوی خودداری کنند و در صورت نیاز به امدادرسانی، موضوع را از طریق شماره اضطراری ۱۱۲ اطلاع دهند.