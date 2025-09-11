در آستانه سال تحصیلی جدید، جهادگران هم با حضور در مدارسِ حاشیه شهر خرم آباد کلاس‌های درس را رنگ آمیزی می‌کنند تا دانش آموزان در محیطی شاد سال تحصیلی خود را آغاز کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در آستانه بازگشاییِ مدارس، جهادگران هم با حضور در مدارس استان کلاس‌های درس را رنگ آمیزی می‌کنند تا دانش آموزان در محیطی شاد، سال تحصیلی خود را آغاز کنند.

قرار است در قالب طرح شهید عجمیان،۲۰ مدرسه حاشیه‌ای شهر خرم آباد توسط ۱۰ گروه جهادی رنگ آمیزی شود.

طرح شهید عجمیان با همکاری اداره آموزش و پرورش، اداره نوسازی مدارس و سپاه ناحیه خرم‌آباد اجرا می‌شود و تا پایان شهریور ادامه دارد.