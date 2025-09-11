به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کاراکاس، بر اساس گزارش وزارت کشور ونزوئلا، آتش‌سوزی به‌طور کامل مهار شده است. گروه های امدادی برای کمک‌رسانی به مجروحان به سرعت در محل حادثه حاضر و مجروحان به مراکز درمانی منتقل شدند. این حادثه تاکنون تلفاتی در پی نداشته است.

گزارش ها حاکی است انفجار امروز ۱۱ سپتامبر در انبار یک شرکت تولید مواد آتش‌زا به وقوع پیوست که موج انفجار ناشی از آن موجب شکسته شدن شیشه‌های ساختمان‌های اطراف شد. شاهدان عینی وضعیت را «وحشتناک» توصیف کردند.

اعلام وضعیت اضطراری در ایالت سولیا پس از وقوع انفجار

لوئیس کالدرا، فرماندار ایالت سولیا، از فعال‌سازی طرح اضطراری در هفت بیمارستان این ایالت پس از وقوع انفجار مهیب در منطقه صنعتی سانفرانسیسکو خبر داد.

فرماندار ایالت محل حادثه اعلام کرد که اولویت اصلی، مهار آتش‌سوزی و حفظ امنیت شهروندان است؛ عرضه گاز در منطقه قطع شده است. نیرو‌های امدادی، از جمله آتش‌نشانان، پلیس و ارتش، در محل حادثه حاضر شده‌اند. اگرچه هنوز آمار رسمی از مجروحان و قربانیان اعلام نشده، آمبولانس‌ها در حال انتقال آسیب‌دیدگان به مراکز درمانی هستند.