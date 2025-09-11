حدود دو سال است قشر‌های مختلف مردم در انگلیس با برگزاری آنچه طولانی‌ترین تظاهرات زنجیره‌ای در انگلیس لقب گرفته است توقف فوری قتل عام فلسطینیان، آزادی سرزمین فسطین و تحریم سیاسی، اقتصادی و تسلیحاتی رژیم صهیونیستی را خواستارند. اما فعالان مدنی و صلح طلبان می‌گویند دولت دقیقا بر خلاف خواست اکثریت مردم عمل کرده است.

موج اعتراض‌ها به سفر رئیس رژیم صهیونی به لندن

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن حدود دو سال است قشر‌های مختلف مردم در انگلیس با برگزاری آنچه طولانی‌ترین تظاهرات زنجیره‌ای در انگلیس لقب گرفته است توقف فوری قتل عام فلسطینیان، آزادی سرزمین فسطین و تحریم سیاسی، اقتصادی و تسلیحاتی رژیم صهیونیستی را خواستارند. اما فعالان مدنی و صلح طلبان می‌گویند دولت دقیقا بر خلاف خواست اکثریت مردم عمل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن، هزاران نفر از مخالفان رژیم صهیونیستی با فریاد‌های اعتراض به سفر هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی در لندن خشم و انزجار خود را از این رژیم و حامیانش ابراز داشتند.

در حالی که قشر‌های مختلف مردم در مطالبه‌ای که از دو سال پیش آغاز شده دستگیری، محاکمه و مجازات سران رژیم صهیونیستی را خواستارند، دولت انگلیس میزبان هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی است که به گفته فعالان مدنی قتل عام بیش از ۶۵ هزار فلسطینی از جمله حدود ۲۰ هزار کودک در کارنامه عملکردش به ثبت رسیده است.

جیم کوران تحلیل گر مسائل سیاسی می‌گوید: دولت اسراییل تروریست است و هرتزوگ در راس این رژیم قرار دارد.

او می‌افزاید: رئیس جمهور اسراییل همان فردی است که با افتخار بمب‌هایی را که برای کشتار کودکان فلسطینی آماده شلیک شده بود امضا کرد.

این تحلیل گر ایرلندی می‌گوید: دعوت از او هر عضو دیگر اسراییل دهن گژی به خواست اکثریت مردمی است که خواهان قطع رابطه با رژیم اسرائیلند.

رئیس رژیم صهیونیستی در لندن در هر مکانی که حضور یافته برغم تدابیر شدید امنیتی و پلیسی، موجی از خشم و نفرت از او در خیابان‌های اطراف آن مکان طنین انداز شد.

سفر رئیس رژیم صهیونیستی و حمایت نخست وزیر انگلیس از حضور او واکنش شماری از نمایندگان مجلس و رهبران احزاب انگلیس را نیز در پی داشته که دو سال است زیر فشار رای دهندگان و افکار عمومی قرار دارند.

سفر رئیس رژیم صهیونیستی همزمان شد با واکنش‌ها به حمله اسراییل به ششمین کشور منطقه یعنی قطر حمله‌ای که هرتزوگ آن را «دفاع مشروع در برابر تروریسم» دانست.

صلح طلبان و عدالت خواهان دعوت از رئیس رژیم صهیونیستی را محکوم کردند و این اقدام را همدستی آشکار با جنایات این رژیم دانستند.