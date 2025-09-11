معاون اجرایی رئیس‌جمهور از تایید ۳۶ مصوبه و اختصاص بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی دولتی و بخش خصوصی به حوزه‌های گوناگون در جریان سفر یک روزه به استان اردبیل برای به منظور رونق اقتصادی و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجعفر قائم‌پناه روز پنج‌شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل اظهار کرد: از مجموع اعتبارات بودجه عمومی دولت ۱۹۰ هزار میلیارد ریال، تسهیلات بانکی ۱۳۰ هزار میلیارد ریال و در مجموع ۳۲۰ هزار میلیارد ریال است.

وی افزود: همچنین از محل اعلام آمادگی هلدینگ‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی و غیردولتی ۴۶۰ هزار میلیارد ریال ظرفیت برای توسعه استان اردبیل وجود دارد و ۷۰۰ هزار میلیارد ریال می‌تواند استان را متحول کند که البته نیمی از آن مربوط به بخش خصوصی است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه توسعه در گرو زیرساخت‌هایی مانند راه و راه‌آهن است، گفت: منابع سازمان مدیریت ۹۰ هزار میلیارد ریال، دستگاه‌های اجرایی ۳۰ هزار میلیارد ریال، منابع استانی ۴۰ هزار میلیارد ریال است و در مجموع ۹۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای راه‌ها و راه‌آهن استان اردبیل گذاشته شد که عدد قابل توجهی است.

قائم‌پناه ادامه داد: در حوزه بهداشت و درمان نیز ۳۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال برای بهداشت و درمان و ۳۰ هزار میلیارد ریال برای دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت نیرو اختصاص دادیم که جزئیات آنها هم مشخص است و مهم‌ترین پروژه‌ها شامل تکمیل سد و شبکه آبیاری و زهکشی گیوی، بیمارستان ۵۰۴ تختخوابی نجف‌زاده و راه‌آهن اردبیل- میانه است.

پروژه‌های نیمه تمام اولویت‌دار تکمیل می‌شود

وی اظهار کرد: تکمیل قطعه دوم راه اصلی کلور- درام، احداث، تکمیل و تجهیز فضای آموزشی و تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی سد سبلان و تکمیل بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان مشگین‌شهر از جمله پروژه‌هایی است که در جریان این سفر اعتبار به آنها اختصاص یافت.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور اظهار کرد: برای بانک‌ها نیز تکالیفی را معین کردیم و در مجموع ۱۳۰ هزار میلیارد ریال برای استان اردبیل اعتبار برای سرمایه در گردش و سرمایه ثابت گذاشتیم که امیدواریم این امر هم تحقق پیدا کند و لازمه‌اش این است کسانی که درخواست وام دارند، واجد همه شرایط قانونی باشند.

قائم‌پناه در ادامه افزود: سفر‌های استانی بر این اساس شکل می‌گیرد که در وهله نخست رضایت‌مندی مردم را مد نظر قرار می‌دهیم و بر همین اساس رئیس‌جمهور از صبح تاکنون صدای فعالان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اردبیل را به گونه‌های مختلف شنید و امیدواریم این سفر باعث یک رونقی در سطح استان شود.

وی با تاکید بر لزوم پیگیری مصوبه‌های سفر از سوی استاندار و نمایندگان مجلس ادامه داد: تلاش داریم مصوبه‌های سفر واقع‌بینانه باشد و شعارگونه نباشد و آنچه که می‌توانیم و امکان قانونی دارد را مصوب کنیم و در عمل بتوانیم صادقانه آنچه در قانون هست و می‌توانیم را به مردم قول بدهیم و به آنها عمل کنیم.

معاون اجرایی رئیس جمهور در ادامه تشریح کرد: استان اردبیل ۱۲ شهرستان با جمعیتی معادل یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر دارد که ۹۴۷ هزار نفر شهری و ۳۵۳ هزار نفر روستایی هستند؛ بزرگترین شهرستان مشگین‌شهر و کوچکترین شهرستان سرعین است و حدود ۱۷ هزار کیلومترمربع مساحت دارد که از نظر رتبه بیست و چهارمین استان و از نظر جمعیت بیست و سومین استان کشور است.

قائم‌پناه همچنین تصریح کرد: نرخ تورم اردیبهشت ۱۴۰۴ در کشور ۳۳.۹ درصد بود و استان اردبیل با ۳۵.۳ درصد رتبه ششم را داشت؛ متوسط درآمد سالانه خانوار شهری در کشور ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال و در اردبیل ۲ میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال بوده و رتبه هفدهم را دارد.

وی بیان کرد: متوسط هزینه سالانه خانوار شهری در کشور ۲ میلیارد و ۷۰ میلیون ریال و در استان اردبیل یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال است و رتبه شانزدهم را دارد؛ همچنین متوسط درآمد سالانه خانوار روستایی در کشور یک میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال است که این شاخص در اردبیل به یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال می‌رسد و در این زمینه رتبه نهم و از نظر هزینه هم رتبه پانزدهم را دارد؛ طبق آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سایر نقاط کشور بیشترین درآمد متعلق به شهرنشینان است ولی در استان اردبیل خوشبختانه روستاییان بیشترین درآمد را دارند.

معاون اجرایی رئیس جمهور اضافه کرد: نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه خانوار پنج درصد است که از نظر درصدی میانگین کشوری ۴۲.۴ درصد و اردبیل ۳۰.۵ درصد است که در مقایسه با سایر استان‌ها رتبه ۲۱ را دارد؛ نسبت راه‌های آسفالت به کل راه‌های روستایی در کشور ۸۴.۲ درصد و در اردبیل ۷۴.۳ درصد و رتبه ۲۹ است که جا دارد استاندار و سایر مسئولان استان به این نکته بیشتر توجه کنند و با توجه به اینکه درآمد روستایی نیز بالاست، باید تلاش شود تا ماندگاری مردم در روستا‌ها بیشتر شود.

قائم‌پناه گفت: نسبت بزرگراه‌ها به مساحت استان در کشور ۱۲.۹۳ درصد و در اردبیل ۱۸.۸۰ درصد است و رتبه یازدهم را دارد؛ سهم جمعیت روستایی به آب آشامیدنی رتبه نهم را دارد و سهم جمعیت در شبکه فاضلاب شهری رتبه چهاردهم را دارد؛ از نظر تخت فعال بیمارستانی رتبه نهم، تعداد پزشک رتبه دهم و از نظر خانه‌های بهداشت رتبه سوم کشور است.

وی ادامه داد: نسبت دانش‌آموز به معلم در کشور ۲۳.۶۴ و در اردبیل ۱۹.۳ درصد است و رتبه بیست و هشتم را دارد؛ تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌های درس در کشور ۲۳.۹۴ درصد و در اردبیل ۲۲ است و رتبه بیست و دوم را دارد؛ نسبت دانش‌آموختگان دانشگاهی به ازای هر یک‌هزار نفر در کشور ۵.۸ و در اردبیل ۵.۹ است و رتبه پانزدهم را دارد؛ همچنین یک هزار و ۲۷۸ نفر دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در استان اردبیل داریم و امیدواریم این رقم در سال‌های آتی به رقمی نزدیک صفر برسد.

نرخ مشارکت اقتصادی در استان اردبیل ۴۲.۲ درصد است

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت بالاتر از ۱۵ سال برابر ۴۷.۵ درصد و میانگین کشوری ۴۲.۲ است و به عبارت دیگر ۴۷.۵ درصد جمعیت در سن کار، شاغل و یا جویای کار هستند و بر این اساس اردبیل رتبه دوم کشوری را دارد؛ نرخ مشارکت سیاسی در استان اردبیل به ویژه در زمان انتخابات ریاست جمهوری فوق العاده بود و در دور اول ۴۸.۵ درصد و در دور دوم ۶۵.۵ درصد شد و ۶۷۶ هزار و ۸۶۵ نفر رای دادند که معادل ۸۲ درصد متعلق به آقای پزشکیان بود.

وی گفت: نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۴ در استان اردبیل ۹.۷ درصد بود که در برابر آمار کشوری با ۷.۳ درصد در جایگاه پنجم قرار دارد و مقداری نسبت به متوسط کشوری نرخ بیکاری استان بیشتر است، هرچند ممکن است در شهرستان‌ها این عدد‌ها متفاوت باشند و بر همین اساس باید امکانات و تسهیلات را به سمت شهرستانی ببریم که نرخ بیکاری در آن بالاتر است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور اضافه کرد: استان اردبیل در نسبت ولادت به فوت رتبه بیست و دوم را در سال ۱۴۰۲ داشت و از نظر نسبت مرگ و میر در رتبه بیست و دوم بود که در ۱۴۰۳ مقداری رشد بیشتر شد و به رتبه بیست و ششم رسید؛ مقایسه آمار‌های نوروز ۱۴۰۳ به نوروز ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بیشتر مرگ و میر‌ها متاسفانه مربوط به جوانان و بسیاری از این مرگ و میر‌ها قابل پیشگیری است و اگر بتوانیم این عدد‌ها را کاهش دهیم، بار زیادی از روی بخش بهداشت و درمان کاهش می‌یابد.

قائم‌پناه یادآور شد: شرایط طوری بود که در نوروز سال گذشته ۱۶ نفر در جاده‌های برون شهری جان سپردند که در نوروز امسال این آمار به ۱۹ نفر رسید و سه نفر افزایش داشت؛ در سال ۱۴۰۳ اردبیل از این نظر رتبه بیست و سوم را داشت و در تصادف‌های منجر به فوت ۲۰۵ نفر جان باختند و در تصادف‌های منجر به جرح نیز سه هزار و ۴۴۴ نفر مصدوم شدند.

وی با تاکید بر پیشگیری از حوادث رانندگی با کمک راهنمایی و رانندگی و استانداری و سایر نهاد‌ها اظهار کرد: در مجموع ۲۷۴ نفر در استان اردبیل در سال ۱۴۰۳ جان باختند که بیشتر آنها قابل پیشگیری بوده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور اظهار کرد: نسبت مصارف به منابع بانکی در استان اردبیل ۹۴ درصد و در سطح کشور ۷۹ درصد است و اردبیل رتبه نهم کشور را دارد و این آمار نشان می‌دهد که چه میزان از سپرده‌های مردم به تسهیلات مبدل می‌شود؛ هرچقدر سپرده‌ها و امکانات بانکی بیشتر باشد، جذب اعتبار‌ها بیشتر خواهد بود.

قائم‌پناه در پایان افزود: سهم ارزش افزوده از ردیف اقتصادی در استان اردبیل به ترتیب شامل خدمات ۶۱.۲۲ درصد، در کشاورزی ۲۰ درصد و در صنعت ۱۸.۶۷ درصد است که این شاخص هم برای سیاست‌گذاری می‌تواند قابل توجه باشد؛ ضریب جینی استان هم به نسبت مناسب بوده و رتبه اردبیل در کشور ۱۷ است.