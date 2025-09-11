پخش زنده
مدیر عامل جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به ۲مصدوم حادثه واژگونی برخورد با گاردریل پژو پارس در محور فارسان به شهرکرد خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر واژگونی و برخورد با گاردریل خودروی سواری پژو پارس محور فارسان به شهرکرد تنگ پردنجان دریافت شد.
وی افزود:بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امدادو نجات شهدای پردنجان به محل اعزام شد.
طاهری گفت:نیروهای امدادی پس از ارزیابی اولیه صحنه، ایمنسازی محل حادثه و تثبیت خودرو، اقدامات پیشبیمارستانی لازم را برای مصدومان انجام دادند و سپس آنان را به بیمارستان سیدالشهدا شهرستان فارسان منتقل کردند.