طرح اعطای تسهیلات پرواربندی به دامداران شهرستان مشهد در راستای حمایت از توسعه پایدار صنعت دامپروری و تأمین نهادههای دامی، در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون رییس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی مشهد گفت: متقاضیان تسهیلات پرواربندی تاکنون برای دریافت بیش از ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات به بانک عامل معرفی شده اند.
محمدرضا عباسپور افزود: روند بررسی و تصویب این درخواست ها با سرعت مطلوبی در حال انجام است و تا کنون موافقت اولیه برای پرداخت بیش از ۳۹ میلیارد تومان از این تسهیلات صادر شده است.
عباسپور خاطرنشان کرد: این اقدام که توسط اداره تولیدات دامی در حال پیگیری است، نقش مؤثری در افزایش ظرفیت های پرواربندی، تأمین نهاده ها و خودکفایی هرچه بیشتر در تولید پروتئین دامی در منطقه خواهد داشت.
این طرح به منظور حمایت از دامداران و تقویت تولید داخلی پروتئین دامی اجرایی شده است.