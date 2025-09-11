به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در این روز‌های پایانی شهریورماه که هوا رو به خنکی می‌رود، جاذبه‌های طبیعی لرستان از جمله آبشارها، میزبان گردشگران و مسافران فراوانی از گوشه و کنار کشورمان هستند تا مسافران در کنار این مناظر شگفت انگیز دمی بیاسایند.

یکی از این جاذبه‌ها آبشار زیبای «بیشه» است که حضور مسافران از استان‌های مختلف کشور فضای این منطقه را به طور محسوسی پررونق کرده است.

همزمان با افزایش تردد در مسیر ریلی و جاده‌ای، بازارچه‌های صنایع‌دستی مستقر در محدوده ایستگاه راه‌آهن بیشه نیز با رشد چشمگیر فروش روبه‌رو شده‌اند.

محصولاتی همچون گلیم، لباس‌های محلی، زیورآلات سنتی، خوراکی‌های بومی و شیرینی‌های محلی، بیش از گذشته مورد توجه گردشگران قرار گرفته است.