رئیس پلیس راه استان قزوین، از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور قدیم قزوین به رشت و بالعکس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بر اساس اعلام سرهنگ حسین تقی‌خانی، از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ فردا جمعه، تردد کلیه کامیون‌ها و تریلرها (به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) در محور قدیم قزوین به رشت و بالعکس ممنوع خواهد بود.

سرهنگ تقی‌خانی همچنین به رانندگان خودروهای سنگین توصیه کرد که به دلیل پیش‌بینی بار ترافیکی سنگین، از تردد در مسیر قزوین به کرج خودداری کنند و در صورت ضرورت، احتمال اعمال محدودیت در این مسیر نیز وجود دارد.

وی افزود: علاوه بر این، خروجی الموت (کورانه) در محور جنوبی آزادراه قزوین به زنجان، واقع در مقابل مجتمع خدمات رفاهی بافه، فردا به دلیل احتمال تراکم ترافیکی مسدود خواهد بود.