پخش زنده
امروز: -
بر اثر تصادف در محور چغازنبیل در شهرستان شوش یک نفر جان باخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: در ساعت ۱۳:۴۴ روز پنج شنبه ۲۰ شهریورماه، این حادثه روبروی کارخانه تخته فشرده پاکچوپ در محور چغازنبیل بر اثر برخورد دو دستگاه نیسان و پراید رخ داد.
دکتر مهران احمدی بلوطکی افزود:، در این سانحه رانندگی یک مرد ۴۱ ساله جان باخت و چهار مرد۳۹، ۲۸، ۲۷ و حدوداً ۲۲ ساله مصدوم که توسط امدادگران فوریتهای پزشکی به بیمارستان نظام مافی شوش اعزام شدند.