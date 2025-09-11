به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،معاون اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان قم گفت: بیش از ۲ هزار طرح آبخیزداری طی ۳۰ سال گذشته در قم با هدف جلوگیری از خسارات سیلاب و افزایش دبی آب قنات‌ها و خالی از سکنه شدن روستا‌ها در قم اجراشده است یکی از این طرح‌ها که هم اکنون در حال اجرا هست طرح ایجاد آب بند در دره علی شهر دستجرد و ایجاد گاویون است.

هادی دهقان افزود: در بررسی اولیه مشاوران پیشنهاد انحراف مسیر آبراهه دره علی را با هزینه بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان داده بودند که پس از بررسی بعمل آمده توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قرار بر اجرای طرح آبند و گاویون دادند طرحی که بالغ بر ۷ میلیارد تومان هزینه داشته است.

طرح آبخیزداری شهر دستجرد تا پایان شهریور ماه به اتمام می‌رسد.