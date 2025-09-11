آتش نشانان مشهدی، آتش سوزی در یک مغازه صافکاری و آتش‌ سوزی تریلی حامل کفش را مهار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون عملیات آتش نشانی مشهد گفت: آتش نشانان امروز عملیات اطفای آتش سوزی یک دستگاه تریلی حامل کفش در بزرگراه شهید بابانظر را با موفقیت به پایان رسانند.

آتشپاد دوم حسین صالح افزود: پس از وقوع این حادثه بلافاصله نیروهای آتش‌نشانی از ایستگاه‌ های ۵۶، ۶، ۱۸، ۴۱ و ۱۵ به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: این حادثه هیچگونه مصدوم یا محبوسی به همراه نداشت و علت دقیق وقوع آتش‌ سوزی در حال بررسی است.

اطفای آتش سوزی مغازه صافکاری در مشهد با ۴ مصدومیت

آتش‌نشانان ایستگاه ۶ سازمان آتش‌ نشانی مشهد، موفق به مهار آتش‌ سوزی یک مغازه صافکاری در خیابان مفتح شرقی شدند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: این حادثه در ساعت ۱۱:۲۰ امروز به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله نیروهای آتش‌ نشانی از ایستگاه شماره ۶ به محل اعزام شدند و عملیات اطفا را آغاز کردند.

وحید باخدا افزود: با تلاش و سرعت عمل بالای آتش‌ نشانان، این آتش سوزی در کوتاه‌ ترین زمان ممکن مهار شد و از گسترش آن به سایر واحدهای همجوار جلوگیری شد.

وی گفت: در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند که بلافاصله توسط واحدهای امدادی اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

باخدا خاطرنشان کرد: علت دقیق این آتش سوزی در دست بررسی است.