قزوین؛ پایان انتظار گندمکاران با تسویه ۹۵ درصدی مطالبات
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اعلام اینکه بیش از ۹۵ درصد از مطالبات خرید تضمینی گندم کشاورزان پرداخت شده، از تسویه کامل در روزهای آتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان در خبر 20 شبکه قزوین گفت: در سال زراعی جاری، کشاورزان استان در سطح حدود ۴۹ هزار هکتار گندم آبی و ۱۱۰ هزار هکتار گندم دیم، محصول خود را کشت کردهاند. مجموع تولید گندم در استان در سال جاری بالغ بر ۳۰۰ تا ۳۱۰ هزار تن برآورد میشود که از این میزان، بیش از ۲۰۵ هزار تن آن به عنوان گندم مازاد بر نیاز کشاورزان، خریداری شده است.
جلیلوند در تشریح وضعیت مطالبات کشاورزان گفت: میزان کل مطالبات خرید تضمینی گندمکاران استان حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۳۹۸ میلیارد تومان آن پرداخت شده است. ۵ درصد باقیمانده نیز به زودی و تا پایان شهریور ماه به طور کامل به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.
وی با اشاره به برنامهریزی برای سال زراعی جدید، افزود: در سال زراعی پیش رو، کشت گندم در سطح ۴۷ هزار هکتار به صورت آبی و ۱۱۰ هزار هکتار به صورت دیم در برنامه ابلاغی الگوی کشت قرار دارد. پیشبینی میشود از این سطح، حدود ۳۵۰ هزار تن محصول برداشت شود.
وی در پایان با بیان اینکه قیمت تضمینی خرید گندم برای سال زراعی جدید به زودی پس از نهایی شدن در شورای اقتصاد اعلام خواهد شد، از کشاورزان استان درخواست کرد که برای دریافت بذر و کود مورد نیاز خود به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کرده و نهادههای لازم را دریافت کنند تا کشت به موقع محصولات در سطح استان با موفقیت انجام شود.