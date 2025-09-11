رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان اوپن کشور به مناسبت گرامیداشت مربی سازنده کشتی فرنگی استان تهران، بهروز حضرتی‌پور، ۱۹ و ۲۰ شهریور در سالن ورزشی طالقانی شهرری برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این مسابقات با حضور پرشور ۴۰۰ کشتی‌گیر از سراسر کشور و در قالب ۸ تیم برگزار گردید. تیم‌های شرکت‌کننده شامل سه تیم از تهران و نمایندگانی از استان‌های قم، کردستان، لرستان، اردبیل، آمل، بابل و خراسان رضوی بودند. پیکار‌ها در ۱۰ وزن مختلف برگزار شد و جوانان جویای نام کشور برای دستیابی به سکو‌های قهرمانی تلاش کردند.

در پایان این رقابت‌ها: تیم آمل با ۱۵۹ امتیاز قهرمان شد. شهرری با ۱۴۰ امتیاز عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد و استان قم نیز با ۱۰۵ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

همچنین نفرات برتر ۱۰ وزن مسابقات با اهدای مدال از سوی هیأت کشتی استان مورد تقدیر قرار گرفتند.