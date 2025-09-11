دولت اسلوونی امروز پیشنهاد وزارت خارجه این کشور مبنی بر ممنوعیت ورود میلوراد دودیک، رییس جمهوری صرب بوسنی و هرزگوین به اسلوونی را تصویب کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از سارایوو، از جمله دلایل اصلی این تصمیم، فارغ از اقدامات جدایی‌طلبانه آشکار دودیک و عدم تمکین از تصمیمات نهاد‌های بوسنی و هرزگوین، این سوءظن وجود دارد که دودیک و اعضای خانواده‌اش در اسلوونی دارایی‌های قابل توجهی دارند که با سرمایه‌ای با منشأ مورد مناقشه به دست آمده است.

مقامات امنیتی اسلوونی مدت‌هاست که در مورد ورود قابل توجه سرمایه مشکوک از جمهوری صرب بوسنی، که در املاک و مستغلات و شرکت‌های این کشور سرمایه‌گذاری می‌شود، هشدار می‌دهند.