رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در وین ضمن محکومیت شدید جنایات فجیع رژیم اسرائیل در نوار غزه، بر ضرورت پاسخگویی رژیم صهیونیستی و پیگرد قانونی بدون هیچ کوتاهی تاکید کرد .
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در وین در آخرین روز نشست شورای حکام آژانس ذیل دستورکار سایر موضوعات، ضمن محکومیت شدید جنایات فجیع رژیم اسرائیل در نوار غزه، این اقدامات را شامل کشتار گسترده غیرنظامیان، محاصره غذایی، تخریب عمدی زیرساختهای حیاتی و آوارگی اجباری، نسلکشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت دانست. وی تأکید کرد که این نقض فاحش حقوق بین الملل بشر نباید نادیده گرفته شود و ضرورت دارد که پاسخگویی و پیگرد قانونی بدون هیچ کوتاهی دنبال شود.
نجفی با اشاره به جنایات رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان و شهادت بیش از ۶۵ هزار نفر، این رژیم را ناقض هنجارهای حقوق بینالملل و پیمان منع نسلکشی معرفی کرد و تصریح کرد که جامعه بینالمللی نمیتواند چشم بر این جنایات ببندد و صدور احکام بینالمللی علیه سران جنایتکار اسرائیل تنها گام ابتدایی برای پاسخگویی این رژیم محسوب میشود.
سفیر ایران همچنین بر حمایت قاطع ایران از مقاومت مشروع مردم فلسطین تأکید کرد و گفت که این مقاومت تنها نیروی بازدارنده در برابر نابودی کامل فلسطین بوده و تا دستیابی به عدالت و آزادی کامل فلسطین ادامه خواهد داشت. رضا نجفی همچنین با اشاره به حمله اخیر به تاسیسات هستهای ایران، آن را ضربهای جدی به اعتبار معاهدات بینالمللی و رژیم منع گسترش سلاحهای هستهای دانست.
ایشان در ادامه تجاوز اخیر رژیم اسرائیل به خاک قطر و ترور مقامات جنبش حماس را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت این کشور و نمونهای دیگر از اقدامات بیقانون و جنگطلبانه رژیم اسرائیل دانست. وی گفت ما هشدار داده بودیم که سکوت و بی عملی جامعه بینالمللی در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی، زمینه را برای تکرار حملات مشابه علیه دیگر کشورها فراهم میکند. وی همچنین به موضوع خاورمیانه عاری از تسلیحات هستهای اشاره و رژیم صهیونیستی را تنها مانع تحقق ایجاد چنین منطقهای دانست. نجفی گفت که جامعه جهانی باید این رژیم را تحت فشار قرار دهد تا به معاهده عدم اشاعه بپیوندد و برنامه مخفیانه هستهای خود را تحت نظارت آژانس قرار دهد. وی در پایان با اشاره به جلسه هفته آینده کنفرانس عمومی آژانس در وین، اعلام کرد که با تعدادی از کشورها در حال تهیه پیش نویس قطعنامهای در خصوص ممنوعیت حمله یا تهدید به حمله علیه تاسیسات هستهای تحت پادمان آژانس هستیم و از اعضا خواست تا برای حفظ حقوق بین الملل و مقابله با بی قانونی از این قطعنامه حمایت کنند.