به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: تاکنون ۲۳۲ هزار هکتار معادل ۹۷ درصد از ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار گیلان برداشت شده است.

حمید منشی زاده پیش بینی کرد: با پایان برداشت برنج و پرورش راتون، در مجموع یک میلیون و ۱۲۰ هزار تن شلتوک در استان تولید شود که از این میزان شلتوک در کارخانه‌های شالیکوبی ۶۸۰ هزار تن برنج سفید به دست خواهد امد.

وی افزود: امسال ۹۰ درصد از شالیزار‌های گیلان ماشینی برداشت شد که در کاهش هزینه‌های برداشت و تسریع در روند آن اثرگذار بود.

گیلان با داشتن ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار و تولید ۶۸۰ هزار تن برنج، دومین تولیدکننده این محصول استراتژیک در کشور است.