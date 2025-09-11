به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ رییس پلیس راه گیلان گفت: جاده‌های گیلان که بعد از دو روز شلوغ و پرتردد از ظهر امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور، ترافیک روان و کم حجمی داشت با فرارسیدن شب و بارانی شدن هوا در برخی محورها، پرتردد و شلوغ شد.

سرهنگ جاور صفاری افزود: هم اکنون ترافیک در محور‌های رشت – رودبار، انزلی – رشت و لاهیجان پرحجم است و تردد به کندی انجام می‌شود.

وی از مسافران خواست سفر خود را به روز پایانی تعطیلات موکول نکنند و به تدریج از استان خارج شوند تا دوباره شاهد ترافیک سنگین در محور‌های استان نباشیم.