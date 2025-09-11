\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646\u061b \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062a\u0639\u0637\u06cc\u0644\u0627\u062a \u062a\u0627\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc\u060c \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u0647\u0632\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631 \u0627\u0633\u062a\u060c \u0642\u0637\u0639\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0631\u0642 \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f.\u00a0\u0645\u0648\u0636\u0648\u0639\u06cc \u06a9\u0647 \u0647\u0645 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0648 \u0647\u0645 \u0635\u0646\u0639\u062a \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u0631\u0648 \u062a\u062d\u062a \u062a\u0623\u062b\u06cc\u0631 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0647.\u00a0\u0628\u062e\u0634 \u062e\u0628\u0631 \u0627\u0632 \u062a\u062d\u0631\u06cc\u0631\u06cc\u0647 \u062e\u0628\u0631 \u06f2\u06f0 \u060c \u0646\u06af\u0627\u0647\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u062f\u0627\u0631\u062f.