به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت‌الاسلام سید صادق بنی‌ فاطمه در آیین گرامیداشت چهل‌ و چهارمین سالگرد شهادت دومین شهید محراب شهید آیت‌الله مدنی با بیان ضرورت بازخوانی سیره شهیدان و لزوم برگزاری بزرگداشت این شهدا اظهار کرد:شهدا مایه مباهات و اقتدار کشورمان هستند.

حجت‌الاسلام بنی‌فاطمه شهید محراب آیت‌الله مدنی را شخصیتی موحد، بصیر و زمان‌شناس توصیف کرد و گفت: ایشان در اوج گرایش به توحید ناب فهم موحدانه را به جامعه گستراند و به یک موحد مبارز تبدیل شد.

وی گفت:اولین شهید محراب در تاریخ اسلام امیرالمومنین علی(ع) است و تداوم این مسیر با شهادت دیگر شهدای محراب به خصوص آیت‌الله مدنی در تاریخ معاصر انقلاب اسلامی جلوه‌ای دوباره یافته است.