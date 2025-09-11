استاد حوزه علمیه مطرح کرد؛
شهید آیت الله مدنی موحدی مبارز بود
استاد حوزه علمیه با اشاره به شخصیت والای شهید آیت الله مدنی و مبارزه در راه اسلام گفت:این شهید بزرگوار موحدی مبارز بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،حجتالاسلام سید صادق بنی فاطمه در آیین گرامیداشت چهل و چهارمین سالگرد شهادت دومین شهید محراب شهید آیتالله مدنی با بیان ضرورت بازخوانی سیره شهیدان و لزوم برگزاری بزرگداشت این شهدا اظهار کرد:شهدا مایه مباهات و اقتدار کشورمان هستند.
حجتالاسلام بنیفاطمه شهید محراب آیتالله مدنی را شخصیتی موحد، بصیر و زمانشناس توصیف کرد و گفت: ایشان در اوج گرایش به توحید ناب فهم موحدانه را به جامعه گستراند و به یک موحد مبارز تبدیل شد.
وی گفت:اولین شهید محراب در تاریخ اسلام امیرالمومنین علی(ع) است و تداوم این مسیر با شهادت دیگر شهدای محراب به خصوص آیتالله مدنی در تاریخ معاصر انقلاب اسلامی جلوهای دوباره یافته است.