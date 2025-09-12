به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علیرضا قزوه، شاعر و رئیس مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی سازمان صدا و سیما در حاشیه این مراسم گفت: یادواره ادبی «مردان بی ادعا» ادای دینی است به شهیدانی که درحمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. افرادی دشمن که مظلومانه آن‌ها را به شهادت رساند، اما همواره موجب افتخار ملت ایران هستند.

وی افزود: شهید حاجی‌زاده از جمله چهره‌هایی است که نه‌تنها در میدان مقاومت، بلکه در ذهن و زبان شاعران ایرانی نیز جایگاهی ویژه دارد. حتی زمانی که در قید حیات بود، شاعران بسیاری برای او شعر سروده‌اند. این سنت نیکو باید ادامه یابد تا در آینده، در کنار تصویر هر شهید، کتابی از سروده‌های شاعران درباره او نیز در دسترس علاقه‌مندان باشد.

قزوه با اشاره به قصیده‌ای که خود برای شهید حاجی‌زاده سروده است، افزود: این شهید بزرگوار عاشق‌ترین عاشقان بود که با غیرت و شجاعت، شهادت را به‌عنوان زیباترین هدیه الهی دریافت کرد. ابتکار و اقتدار بی‌نظیر او، ماندگار و خواندنی شد و تا همیشه در حافظه تاریخی ملت باقی خواهد ماند. علیرضا قزوه در دومین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر در بخش پایداری و انتفاضه به عنوان شاعر برگزیده انتخاب شد و دو قلم زرین دوره یازدهم و بیست و دوم را دریافت کرد.