استاندار قزوین در جلسه شورای اداری بخش دشتابی، تأمین آب شرب را مهمترین مطالبه مردم این منطقه دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری استاندار قزوین در این جلسه گفت: رفع مشکل آب شرب از اولویتهای اصلی استان در دشتابی است.و دو پروژه اساسی در این راستا میتواند در دستور کار قرار گیرد؛ یکی استفاده از ظرفیت سد طالقان و دیگری انتقال آب از سد بالاخانلو که باید بررسی شود.
در این سفر یک روزه ؛ شرکت تعاونی خوراک دام و طیور با سرمایه گذاری 18 میلیارد تومانی و ایجاد اشتغال برای 25 نفر با حضور استاندار، فعالیت خود را آغاز کرد.
توسعه آبیاری نوین، استفاده بهینه از پساب ها، پیگیری مشکلات زیست محیطی هم محور سخنان روح الله عباسپور، نماینده بوئین زهرا و آوج بود.
استاندار در ادامه سفر خود با خانواده شهیدان علیرضا و اسکندر امینی دیدار و گفت و گو کرد.