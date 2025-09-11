به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری استاندار قزوین در این جلسه گفت: رفع مشکل آب شرب از اولویت‌های اصلی استان در دشتابی است.و دو پروژه اساسی در این راستا می‌تواند در دستور کار قرار گیرد؛ یکی استفاده از ظرفیت سد طالقان و دیگری انتقال آب از سد بالاخانلو که باید بررسی شود.

ضرورت حمایت از ورزش بانوان

وی با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های ورزشی در منطقه افزود: نبود زمین ورزشی برای بانوان از دغدغه‌های جدی مردم است و لازم است شهرداری، بخشداری و اداره ورزش شهرستان با همکاری یکدیگر، راهکارهای عملی برای رفع این نیاز مهم را بررسی و پیگیری کنند.

تأکید بر حضور میدانی مدیران

نوذری استاندار قزوین در ادامه با قدردانی از مدیران استان، فرماندار، شهردار و بخشداری دشتابی که در روز تعطیل برای همراهی در بازدیدهای مردمی حضور داشتند، گفت: حضور میدانی و شنیدن مشکلات مردم از زبان خودشان اقدامی ضروری و پسندیده است؛ نکات مطرح‌شده در این نشست به‌عنوان مصوبه پیگیری خواهد شد و قطعاً اجرایی می‌شود.

نشست شورای اداری ارداق 32 مصوبه داشت.

در این سفر یک روزه ؛ شرکت تعاونی خوراک دام و طیور با سرمایه گذاری 18 میلیارد تومانی و ایجاد اشتغال برای 25 نفر با حضور استاندار، فعالیت خود را آغاز کرد.



توسعه آبیاری نوین، استفاده بهینه از پساب ها، پیگیری مشکلات زیست محیطی هم محور سخنان روح الله عباسپور، نماینده بوئین زهرا و آوج بود.



استاندار در ادامه سفر خود با خانواده شهیدان علیرضا و اسکندر امینی دیدار و گفت و گو کرد.