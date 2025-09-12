هادی حکیمیان گفت: رمان «اسپاگتی با سس قرمز» ماجرای بیگانه‌ستیزی، ایجاد حس اعتماد به نفس و اتکاء به توانایی‌های خود برای نوجوانان ایرانی است.

هادی حکیمیان نویسنده کتاب «اسپاگتی با سس قرمز» در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: این اثر تلاش دارد تا مفاهیم استکبارستیزی را برای نوجوانان در قالبی داستانی و جذاب تبیین کند.

وی گفت: این رمان با محوریت آمریکا‌ستیزی، در بستر سال‌های پیش از انقلاب اسلامی روایت می‌شود و از زبان نوجوانی به نام «کوچک علی» قصه‌ای پرکشش و پرماجرا را بازگو می‌کند

حکیمیان افزود: فضای داستان با بهره‌گیری از طنز و هیجان، بستری فراهم می‌آورد تا مخاطب نوجوان با مفاهیم عمیق سیاسی و اجتماعی همچون مبارزه با استکبار جهانی و دفاع از منافع ملی آشنا شود.

این نویسنده گفت: رمان تلاش کرده تا شعار‌هایی که به اصول اساسی انقلاب اسلامی تبدیل شده، در قالبی داستانی و قابل فهم برای نسل جوان بازنمایی کند.

وی حکیمیان با اشاره به اهمیت قالب رمان در انتقال مفاهیم انقلابی به نوجوانان، فزود: رمان می‌تواند عمق بیشتری به فکر مخاطب بدهد و مفاهیم بنیادین انقلاب را در ذهن نوجوانان نهادینه کند

حکیمیان گفت: این اثر حاوی پیام‌های گوناگونی است که می‌تواند به مخاطب کمک کند تا نسبت به انقلاب اسلامی و استکبار جهانی که علیه ایران شکل گرفته، درک بیشتری پیدا کنند.

وی با توجه به این که این کتاب در جشنواره شهید اندرزگو، بعنوان اثر برتر شناخته شده است افزود: جشنواره ادبی شهید اندرزگو، بستری جریان‌ساز در حوزه ادبیات انقلاب اسلامی است که مبارزات ضدکاپیتولاسیون شهید اندرزگو و یارانش را پررنگ‌تر میکند.

حکیمیان گفت: جشنواره ادبی شهید اندرزگو نماد روشنی از استکبارستیزی در تاریخ انقلاب اسلامی است و دارای اسپاگتی با سس قرمز در دفتر نشر معارف منتشر شده است.

«برج قحطی» و «تنگۀ زاغ»، «باغ خرمالو»، «خواب پلنگ»، «پست طهران» از دیگر آثار هادی حکیمیان است.

گفتنی است هادی حکیمیان برگزیدۀ هشتمین جشنوارۀ داستان انقلاب اسلامی است.