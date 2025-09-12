پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از احداث نیروگاه ۳۵۰ مگاواتی خورشیدی در ورامین توسط یک شرکت چینی خبر داد و گفت: کلنگزنی این طرح در روزهای آینده انجام می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر حسنبکلو، اظهار داشت: ناترازیهای برق که در استان تهران داریم و میزان این ناترازیها در روزهای پیک سال حدود ۱۵۰۰ مگاوات بوده است.
وی افزود: با توجه به برنامههای خوبی که در استان تهران در حال انجام است، این ناترازی کاهش خواهد یافت؛ از جمله در شهرستان ورامین قرار است توسط وزیر نیرو کلنگزنی نیروگاه خورشیدی صورت بگیرد، زمین تخصیص داده شده و این نیروگاه با پیمانکاری یک شرکت چینی، به ظرفیت ۳۵۰ مگاوات احداث میشود.
حسنبکلو بیان کرد: ان شاالله این نیروگاه در روزهای آینده کلنگزنی خواهد شد و تا پیک تابستان سال آینده به مدار بهرهبرداری خواهد آمد. در استان تهران ۷۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در دست اجرا داریم که امیدواریم با اجرای این پروژهها تا پیک سال بعد بتوانیم میزان زیادی از ناترازی برق استان را جبران کنیم.