پخش زنده
امروز: -
«محمود رهداری» کشاورز نمونه هلیلانی موفق به کسب جایزه معتبر Watsave از کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در مراسم اختتامیه شورای جهانی آبیاری که در کوالالامپور مالزی برگزار شد؛ محمود رهداری» کشاورز نمونه هلیلانی از توابع استان ایلام به همراه خانوادهاش با اجرای روشهای نوین آبیاری و کشاورزی پایدار، موفق به دریافت جایزه معتبر Watsave از کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت: در لوح تقدیر این رویداد بینالمللی، از «فرشته مرادیکهره» همسر و «محمدامین» و «ابوالفضل» دو فرزند این کشاورز؛ به خاطر «جریان جامع دانش و گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی نوآورانه و خانوادگی» تجلیل شده است.