نویسنده کتاب «باغ خونی» گفت: این اثر با نگاهی شاعرانه و واقع‌گرایانه به واقعه‌ی تاریخی کشف حجاب و قیام گوهرشاد می‌پردازد.

نوید ظریف‌کریمی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، افزود: این رمان با محوریت تصویب قانون کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ و قیام خونین گوهرشاد است که دارای روایتی چندلایه از زندگی یک دختر جوان است.

وی در خصوص داستان کتاب گفت: شخصیت اصلی این اثر در دل حوادث پرآشوب مشهد، عزیزانش را از دست می‌دهد و ناگزیر در مسیر پرچالشی در زندگی خود قدم می‌گذارد.

ظریف‌کریمی افزود: این اثر با نثری شاعرانه و در عین حال واقع‌گرایانه، مفاهیمی، چون عشق، درد، حقیقت و مقاومت را در هم می‌آمیزد و مخاطب را به تأملی عمیق درباره‌ی معنای زندگی و تاریخ دعوت می‌کند.

نویسنده کتاب «باغ خونی» گفت: این رمان با بهره‌گیری از فضاسازی دقیق و شخصیت‌پردازی قوی، توانسته است فضای خاصی خلق کند که خواننده را میان واقعیت و خیال سرگردان کند.

«باغ خونی» به مناسبت سالگرد قیام گوهرشاد رونمایی شده و برای علاقه‌مندان به رمان‌های تاریخی، اجتماعی و فلسفی، قابل استفاده است.

این رمان در تازه‌ترین دوره‌ی جایزه ادبی اندرزگو، به عنوان یکی از آثار برگزیده معرفی شده است.