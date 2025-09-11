پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در آستانه سال تحصیلی جدید و در قالب پویش ملی مهر علوی ۲۶۷۳ بسته نوشتافزار و اقلام فرهنگی با هدف حمایت از استمرار تحصیلی و تحقق عدالت آموزشی میان دانشآموزان آذربایجان شرقی توزیع شد.
این اقدام در آستانه بازگشایی مدارس و با مشارکت و همراهی بنیاد علوی برای حمایت از دانشآموزان و ایجاد فرصتهای برابر آموزشی در مناطق مختلف کشور و با حضور اسفندیار صادقی مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی صورت گرفت.