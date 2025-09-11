به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید مهدی رحمتی بعدازظهر امروز ۲۰ شهریورماه در کنفرانس خبری پیش از بازی با فجر سپاسی گفت: هیچ بازیکن محروم و مصدومی نداریم و تیم خیبر برای کسب امتیاز بازی فردا در آمادگی کامل قرار دارد.

وی افزود: هدف ترسیم شده برای تیم بسیار مهم است و در ۲ بازی نخست به امتیازات لازم و نتیجه مورد نظر دست یافتیم.

سرمربی تیم خیبر خرم‌آباد با اشاره به اینکه فجر سپاسی تیم خوب و منسجمی است، گفت: باید بهترین تجارب را برای پیشرفت تیم به دست آوریم.

رحمتی افزود: نباید مثل بازی مس رفسنجان تحت تاثیر فضای استادیوم قرار گرفت و باید با تدبیر بازی کرد.

وی گفت: حضور مربیان جوان در فوتبال ایران اگر همراه با حمایت باشد شکل و ساختار لیگ برتر را نیز تغییر می‌دهد، زیرا این مربیان با توجه به جوان بودن جسارت بیشتری دارند.

تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد فصل را با دو پیروزی مقابل مس رفسنجان و آلومینیوم اراک آغاز کرد و اکنون با ۶ امتیاز در صدر جدول لیگ برتر قرار دارد.

در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال خلیج فارس، دیدار دو تیم خیبر و فجر سپاسی شیراز فردا جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۱۹ در ورزشگاه تختی خرم آباد برگزار می‌شود.