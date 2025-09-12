بازرس کل بانک ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور گفت: تحمیل پرداخت هزینه کارشناسی رنگ خودرو به زیاندیده توسط شرکت بیمه، مغایر قانون است.

جعفر حسینی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: در پی نامه هشداری سازمان بازرسی کل کشور خطاب به بیمه مرکزی، یکی از چالش‌های جدی در صنعت بیمه کشور ساماندهی شد.

وی افزود: در بررسی‌ و بازرسی‌ها مشخص شد برخی شرکت‌های بیمه در زمان بررسی خسارت خودروها، زیان‌دیدگان را به کارشناسی رنگ ارجاع می‌دهند که این اقدام، علاوه بر ایجاد هزینه‌های اضافی برای مردم، با قوانین و مقررات بیمه‌ای مغایرت دارد.

حسینی افزود: پرداخت حق الزحمه ارزیابی خسارت بر عهده بیمه‌گر است و صرفاً در مواردی که ارزیابی خسارت به درخواست بیمه گذار انجام شود پرداخت حق الزحمه بر عهده ایشان خواهد بود.

وی گفت: سازمان بازرسی در نامه‌ای هشداری ضمن تذکر به بیمه مرکزی، خواستار جلوگیری از این رویه غیرقانونی شد که براساس مقررات، هزینه کارشناسی خسارت باید توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شود و تحمیل آن به زیان‌دیده غیرقانونی است.

حسینی افزود: سازمان بازرسی با استناد به قوانین مربوط، شرکت‌های بیمه را ملزم به رعایت دقیق حقوق مردم دانست و خواستار گزارش‌دهی فوری از اقدامات اصلاحی شد و در پی این هشدار، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای، دستورالعمل جدیدی برای تشخیص رنگ و نحوه محاسبه خسارت به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد.

حسینی گفت: بر اساس این بخشنامه با جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به زیان‌دیدگان، باعث شفاف‌تر شدن فرآیند ارزیابی خسارت شد.