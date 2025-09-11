مدیر کل جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی از کسب رتبه چهارم تولید و اول کیفیت سماق کشور توسط استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،شهرام شفیعی در هشتمین جشنواره سماق قرمز چهاردانگه هوراند با اشاره به تهدیدات ناشی از محدودیت منابع آبی برای بخش کشاورزی گفت: متاسفانه ۷۰ درصد از بارندگی‌ها در فصل زمستان و ۳۰ درصد در پاییز کاهش یافته و کشاورزان سال بسیار سختی را پشت سر گذاشتند.

وی با تقدیر از کشاورزان پر تلاش استان آذربایجان شرقی افزود: در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه به خوبی دریافتیم که اولویت اول کشور مسئله امنیت غذایی است و از این رو از تمامی تولیدکنندگان و کشاورزان که همواره پای کار هستند قدردانی می‌کنیم.

شفیعی با اشاره به خرید سه هزار تن گندم در شهرستان هوراند به ظرفیت‌های باغی این منطقه اشاره کرد و گفت: این شهرستان دارای ۲۰ هزار هکتار اراضی است که از این مقدار دو هزار هکتار به باغات و ۳۰۰ هکتار به کشت سماق اختصاص دارد.

مدیر کل جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه این استان پس از آذربایجان غربی، کردستان و خراسان رضوی رتبه چهارم تولید سماق را دارد گفت: کیفیت سماق تولیدی آذربایجان‌شرقی در کشور بی‌نظیر است و رتبه اول را از این نظر داریم.

شفیعی جشنواره‌های کشاورزی را بستری ارزشمند برای تبادل دانش، معرفی محصول و برندسازی دانست و بر لزوم حمایت از کشاورزان در زمینه بازاریابی تاکید کرد.

وی همچنین از شناسایی ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی منطقه برای کشت سماق به صورت باغی خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی شده تا این اراضی در اختیار بهره‌برداران محلی قرار گیرد تا شاهد توسعه چشمگیر باغات این محصول باشیم.

مدیر کل جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی از رفع برخی محدودیت‌های کشت برنج در هوراند خبر داد و بر ضرورت برداشتن گام اساسی برای تامین حقابه پایاب سد عمارت به نفع این منطقه تاکید کرد.