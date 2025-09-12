نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس آماده حمایت قانونی و اعتباری از طرح مهر آذربایجان است تا مردم شاهد ثمرات آن در کوتاهترین زمان باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، جعفری آذر در نشست حمایت از طرح مهر آذربایجان هموفیلی‌ها در تبریز با قدردانی از برگزارکنندگان و خیران بر اهمیت این‌ گونه طرح‌ها در ارتقای سلامت جامعه تاکید کرد.

وی گفت: امروز حمایت از بیماران به‌ویژه زنان و دخترانی که درگیر بیماری‌های خونریزی‌دهنده هستند یک وظیفه انسانی و اجتماعی است و خوشبختانه این طرح گام مهمی در مسیر رفع مشکلات این قشر خواهد بود.

جعفری آذر با اشاره به کمبود زیرساخت‌های درمانی برای بیماران خاص در منطقه افزود: احداث این مرکز نه تنها به ارائه خدمات تشخیصی و درمانی کمک خواهد کرد بلکه می‌تواند به کاهش هزینه‌های بیماران و خانواده‌های آنان نیز منجر شود.

جعفری‌آذر همچنین همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را در تکمیل و بهره‌برداری هرچه سریعتر از این پروژه خواستار شد و گفت: ما در مجلس آماده‌ایم هرگونه حمایت قانونی و اعتباری لازم برای تحقق این طرح ارزشمند را پیگیری کنیم تا مردم شاهد ثمرات آن در کوتاهترین زمان باشند.

وی ضمن تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی در حوزه بیماری‌های خون‌ریزی‌دهنده ابراز امیدواری کرد که با افتتاح طرح مهر آذربایجان، تبریز به قطب خدمات تخصصی و حمایتی برای بیماران هموفیلی و مشابه در شمال‌غرب کشور تبدیل شود.

قویدل مشاور هیات مدیره و مدیر امور استان‌های کانون هموفیلی ایران در این نشست با اشاره به ویژگی‌های خاص این پروژه تاکید کرد و گفت: مهر آذربایجان یک طرح ملی و یک نیاز بزرگ شمال غرب کشور به یک مرکز تشخیصی، درمانی و مراقبتی در حوزه بیماری‌های خونریزی دهنده است.

قویدل افزود: این پروژه محدود به حمایت از هموفیلی نیست، بلکه مرکزی است که می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در شناسایی مبتلایان به انواع بیماری‌های خونریزی دهنده به خصوص زنان و دختران ایفا نماید.

وی افزود: چنانچه می‌دانیم یکی از شاخص‌های مهم سازمان بهداشت جهانی برای ارزیابی کشور‌های جهان از نظر کیفیت خدمات بهداشتی درمانی میزان مرگ و میر زنان حین زایمان است.

مشاور هیات مدیره و مدیر امور استان‌های کانون هموفیلی ایران گفت: شناسایی زنان و دختران مبتلا به انواع بیماری‌های خونریزی دهنده موضوعی است که از طریق آموزش و به موازات آن با آزمایش‌های تخصصی میسر می شود.

وی ادامه داد: متاسفانه انجام آزمایش‌های تشخیصی در حوزه بیماری‌های خونریزی دهنده در حال حاضر در استان آذربایجان شرقی میسر نیست و استان‌های همجوار یعنی اردبیل و آذربایجان غربی نیز با این مشکل مواجه هستند و بی تردید ساخت و راه اندازی این مرکز می تواند تبریز را به یکی از قطب‌های علمی تشخیص و مراقبت از بیمار‌های خونریزی دهنده به کشور معرفی کند و همجواری آن با دیگر کشور‌ها منجر به مراجعه بیماران از دیگر کشور‌ها به تبریز خواهد شد.

قویدل افزود:ما بسیار امیدواریم با همراهی و همگامی خیران بتوانیم این مرکز منحصر‌به‌فرد را بسازیم و تجهیز کنیم.

مهر آذربایجان طرحی است که عملیات ساخت آن در زمینی به مساحت هزار و پانصد متر مربع در منطقه خاوران با هدف شناسایی و ارائه خدمات تشخیصی به بیماران مبتلا به بیماری‌های خون‌ریزی‌دهنده به‌ویژه زنان و دختران دنبال می‌شود.